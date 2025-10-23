Illegal Mahua liquor: अवैध शराब की बिक्री पर ग्रामीणों का विरोध, प्रशासन से कार्रवाई की मांग

वहीं कई अन्य लोग जहरीली शराब के सेवन के बाद अस्पताल में जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे हैं। ग्रामवासियों का कहना है कि इस गंभीर समस्या के बावजूद शासन-प्रशासन ने दंडात्मक कार्यवाही नहीं की है। यही कारण है कि अवैध शराब माफियाओं का हौसला बढ़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि शराब माफिया आर्थिक स्वार्थपूर्ति के लिए अन्य परिवारों को तबाह कर रहे हैं। नशा नाश की जड़ है, यह कहावत इस क्षेत्र में चरितार्थ हो रही है।