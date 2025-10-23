Illegal Mahua liquor: अवैध शराब की बिक्री पर ग्रामीणों का विरोध, प्रशासन से कार्रवाई की मांग

अवैध महुआ शराब (Photo source- Patrika)
Illegal Mahua liquor: ग्राम बलौदा व आसपास के क्षेत्रों में विगत कई वर्षों से अवैध महुआ शराब के निर्माण एवं विक्रय का कारोबार खुलेआम संचालित हो रहा है। जिसके चलते कई परिवार असमय उजड़ गए हैं। जहरीली शराब के सेवन से बलौदा सहित समीपवर्ती गांवों के अनेक लोगों की असामयिक मृत्यु हो चुकी है। हाल ही में ग्राम बलौदा के दो सगे भाइयों की असमय मौत ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया है।
वहीं कई अन्य लोग जहरीली शराब के सेवन के बाद अस्पताल में जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे हैं। ग्रामवासियों का कहना है कि इस गंभीर समस्या के बावजूद शासन-प्रशासन ने दंडात्मक कार्यवाही नहीं की है। यही कारण है कि अवैध शराब माफियाओं का हौसला बढ़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि शराब माफिया आर्थिक स्वार्थपूर्ति के लिए अन्य परिवारों को तबाह कर रहे हैं। नशा नाश की जड़ है, यह कहावत इस क्षेत्र में चरितार्थ हो रही है।
Illegal Mahua liquor: कुछ वर्षों में आपराधिक घटनाओं की संख्या में भी वृद्धि दर्ज की गई है। इस संदर्भ में बलौदा ग्रामवासियों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए अवैध शराब निर्माण एवं विक्रय कार्यों में संलग्न व्यक्तियों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की मांग की है। उनका कहना है कि यदि प्रशासन ठोस कदम उठाता है तो अनेक निर्दोष लोगों की जान बचाई जा सकेगी।
सामाजिक वातावरण सुधरेगा। उनका विश्वास है कि शासन-प्रशासन का एक सार्थक प्रयास समाज में नई रोशनी का संचार करेगा। ज्ञापन देने वालों में भाजपा मंडल अध्यक्ष बलौदा निलांबर तांडी, मनोज कुमार पाढ़ी, सरिता भोई, सावित्री यादव, रुक्मणी साव, लता यादव, सरस्वती भोई, त्रिपुरा जाल, हरिप्रिया बारीक, सुदेष्ठा भोई, सुकमती, अहिल्या, मंजू, सुनीता, सुमित्रा भोई उपस्थित रहे।
