महाराजगंज

ओवरटेक करने की होड़ में तीन रोडवेज बसे एक दूसरे से भिड़ी…15 यात्री गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल पहुंचे DM

जिले में ओवर स्पीड के कारण तीन रोडवेज की बसें आपस में ही एक दूसरे से भिड़ गई। तेज आवाज के साथ यात्रियों की चीख पुकार सुन घटनास्थल पर मौजूद ग्रामीण और राहगीरों ने यात्रियों को निकालने का काम शुरू किया।

महाराजगंज

anoop shukla

Sep 19, 2025

Up news, gorakhpur
फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, तीन रोडवेज बसें भिड़ी

शुक्रवार सुबह जिले में तीन रोडवेज बसों ताबड़तोड़ एक दूसरे से टकरा गईं, मौके पर यात्रियों की चीख पुकार मच गई। दुर्घटनास्थल पर मौजूद आसपास के लोग पहुंच कर यात्रियों को सुरक्षित निकालने में लग गया। सूचना मिलतेभी पुलिस मौके पर पहुंची और घटकों को जिला अस्पताल लेकर पहुंची। इस दौरान पंद्रह यात्रियों की हालत गंभीर है सभी का इलाज चल रहा है।

आमने सामने से टकराईं दो बसें, तीसरी बस भी आकर भिड़ी

जानकारी के मुताबिक महराजगंज से गोरखपुर की ओर जा रही रोडवेज बस सामने से आ रही दूसरी बस से टकरा गई, जब तक कोई कुछ समझता तब तक तीसरी बस भी आकर भिड़ है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दुर्घटना ओवरटेक करने के चक्कर में हुई, तीनों बसे तेज आवाज के साथ एक दूसरे से भिड़ी इसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। सूत्रों के मुताबिक दुर्घटना में 15 यात्री घायल हुए हैं, वहीं 25 को हल्की चोटे आई हैं। ग्रामीणों और राहगीरों ने घायलों को बसों से बाहर निकालकर पुलिस को सूचना दिए, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।

DM पहुंचे जिला अस्पताल

घायलों की संख्या अधिक देख अस्पताल प्रशासन कई डॉक्टरों को इलाज के लिए लगाया वहीं अतिरिक्त बेड भी लगाए गए। DM संतोष शर्मा खुद जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाने, उन्होंने कहा कि दुर्घटना में जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी कारवाई होगी।

19 Sept 2025 11:50 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Mahrajganj / ओवरटेक करने की होड़ में तीन रोडवेज बसे एक दूसरे से भिड़ी…15 यात्री गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल पहुंचे DM

