ओवरटेक करने की होड़ में तीन रोडवेज बसे एक दूसरे से भिड़ी…15 यात्री गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल पहुंचे DM

जानकारी के मुताबिक महराजगंज से गोरखपुर की ओर जा रही रोडवेज बस सामने से आ रही दूसरी बस से टकरा गई, जब तक कोई कुछ समझता तब तक तीसरी बस भी आकर भिड़ है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दुर्घटना ओवरटेक करने के चक्कर में हुई, तीनों बसे तेज आवाज के साथ एक दूसरे से भिड़ी इसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। सूत्रों के मुताबिक दुर्घटना में 15 यात्री घायल हुए हैं, वहीं 25 को हल्की चोटे आई हैं। ग्रामीणों और राहगीरों ने घायलों को बसों से बाहर निकालकर पुलिस को सूचना दिए, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।