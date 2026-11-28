सबसे गंभीर सवाल आवेदन की तारीखों को लेकर है। सामने आई जानकारी के अनुसार कुल 25 आवेदनों में से 12 पर 26 सितंबर और दो पर 28 सितंबर की तारीख दर्ज है। यानी 14 आवेदन निर्धारित अंतिम तिथि के बाद के दिखाई दे रहे हैं। यदि आवेदन 25 सितंबर के बाद प्राप्त हुए तो उन्हें स्वीकार करने का आधार क्या था? क्या सभी आवेदनों की एक समान प्रक्रिया से जांच हुई या कुछ को विशेष छूट दी गई? विभाग का तर्क है कि अवकाश के कारण कार्यालय स्तर पर प्रविष्टि में देरी हुई। हालांकि 25 सितंबर को भी अनंत चतुर्दशी का अवकाश था। ऐसे में विभाग के इस स्पष्टीकरण से सवाल पूरी तरह खत्म नहीं होते।