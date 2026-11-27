मंदसौर। शहर में पर्याप्त जलापूर्ति के नगरपालिका के दावों के बीच जलसंकट से निपटने की तैयारियां कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। गर्मी आने में अभी समय है, लेकिन नगरपालिका ने पांच माह पहले ही तेलिया तालाब के समीप स्थित कुओं का अधिग्रहण कर लिया है। आमतौर पर शिवना नदी का पानी कम होने और मई-जून में संकट गहराने के बाद इन जलस्रोतों को अधिग्रहित किया जाता था। इस बार नवंबर में ही यह नौबत आ गई है। नगरपालिका ने बिजली कंपनी को पत्र लिखकर इन कुओं के बिजली कनेक्शन काटने के लिए भी कहा है। फिलहाल इनका पानी पेयजल सप्लाई में नहीं लिया जा रहा है, लेकिन अग्रिम तैयारी के नाम पर अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।