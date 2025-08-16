तेज आवाज में बज रहा था बर्थडे पार्टी में DJ; अचानक लोहे की रॉड मारकर फाड़ डाला सिर: बेटी के सामने पिता का मर्डर

UP Crime: उत्तर प्रदेश के मेरठ में सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां बर्थ-डे पार्टी के दौरान एक शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मामले की जांच में पुलिस की टीम जुट गई है।
दरअसल, शख्स अपने परिवार के साथ डीजे पर शुक्रवार रात 11 बजे अपनी बेटी के जन्मदिन का जश्न मना रहा था। पड़ोसी और उसके दोस्तों से इसी बात को लेकर शख्स का झगड़ा हो गया। जिसके बाद पड़ोसी ने लोहे की रॉड से पीट-पीट कर शख्स की हत्या कर दी। इस दौरान वहां मौजूद भीड़ ने मुख्य आरोपी अय्यूब के साथी शाहिद को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी।
घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जैसे-तैसे शाहिद को भीड़ से बचाया। आरोपी शाहिद और एक अन्य शख्स बब्बा को पुलिस ने हिरासत में लिया है। मामले का मुख्य आरोपी अय्यूब समेत 5 अन्य लोग फरार हैं। रेलवे रोड थाना इलाके के मछेरान का पूरा मामला बताया जा रहा है। जिस शख्स की हत्या की गई उसका नाम अब्दुल था। रेहड़ी लगाकर वह अपने परिवार का गुजारा करता था।
15 अगस्त शुक्रवार के दिन अब्दुल की बेटी रिम्सा का 14वां बर्थडे था। जिसकी बर्थडे की पार्टी रखी गई थी। इस दौरान लड़की के पिता अब्दुल ने किराए पर एक म्यूजिक सिस्टम मंगाया था।
मोहल्ले के लोगों की माने तो अब्दुल के घर डीजे रात 11 बजे बज रहा था। उसके घर के सामने रहने वाले अय्यूब के घर पर भी पार्टी चल रही थी। इस दौरान अय्यूब ने डीजे की आवाज बढ़ा दी। इस पर अब्दुल ने भी डीजे की आवाज तेज कर दी। इसके बाद अय्यूब और उसके दोस्त अब्दुल के घर पहुंच गए और आवाज कम करने की बात कही और दोनों के बीच तनातनी हो गई।
गुस्साए अय्यूब ने अब्दुल पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया जिससे उसका सिर फट गया। आनन-फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टर्स ने अब्दुल को मृत घोषित कर दिया। मामले को लेकर SP सिटी आयुष विक्रम सिंह का कहना है कि 2 पक्षों में डीजे बजाने को लेकर शुक्रवार रात विवाद हुआ। इसी के चलते एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। मामले की जांच की जा रही है।