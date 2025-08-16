Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मेरठ

तेज आवाज में बज रहा था बर्थडे पार्टी में DJ; अचानक लोहे की रॉड मारकर फाड़ डाला सिर: बेटी के सामने पिता का मर्डर

UP Crime: मेरठ में एक शख्स की उसकी बेटी की सामने बेरहमी से पीट-पीट कर हत्या कर दी गई। शख्स पर लोह की रॉड से वार किया गया। जानिए पूरा मामला क्या है?

मेरठ

Harshul Mehra

Aug 16, 2025

UP Crime
मेरठ में बेटी के सामने पिता का मर्डर। फोटो सोर्स-Ai

UP Crime: उत्तर प्रदेश के मेरठ में सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां बर्थ-डे पार्टी के दौरान एक शख्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मामले की जांच में पुलिस की टीम जुट गई है।

लोहे की रॉड से पीट-पीट कर शख्स की हत्या

दरअसल, शख्स अपने परिवार के साथ डीजे पर शुक्रवार रात 11 बजे अपनी बेटी के जन्मदिन का जश्न मना रहा था। पड़ोसी और उसके दोस्तों से इसी बात को लेकर शख्स का झगड़ा हो गया। जिसके बाद पड़ोसी ने लोहे की रॉड से पीट-पीट कर शख्स की हत्या कर दी। इस दौरान वहां मौजूद भीड़ ने मुख्य आरोपी अय्यूब के साथी शाहिद को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी।

ये भी पढ़ें

बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट पर कानूनी पेंच; विधेयक पास लेकिन फिर भी अभी नहीं हो सकता गठन, समझें क्यों?
मथुरा
Mathura News

मुख्य आरोपी अय्यूब समेत 5 अन्य लोग फरार

घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जैसे-तैसे शाहिद को भीड़ से बचाया। आरोपी शाहिद और एक अन्य शख्स बब्बा को पुलिस ने हिरासत में लिया है। मामले का मुख्य आरोपी अय्यूब समेत 5 अन्य लोग फरार हैं। रेलवे रोड थाना इलाके के मछेरान का पूरा मामला बताया जा रहा है। जिस शख्स की हत्या की गई उसका नाम अब्दुल था। रेहड़ी लगाकर वह अपने परिवार का गुजारा करता था।

किराए पर मंगाया था म्यूजिक सिस्टम

15 अगस्त शुक्रवार के दिन अब्दुल की बेटी रिम्सा का 14वां बर्थडे था। जिसकी बर्थडे की पार्टी रखी गई थी। इस दौरान लड़की के पिता अब्दुल ने किराए पर एक म्यूजिक सिस्टम मंगाया था।

डीजे की आवाज कम करने को लेकर हुआ विवाद

मोहल्ले के लोगों की माने तो अब्दुल के घर डीजे रात 11 बजे बज रहा था। उसके घर के सामने रहने वाले अय्यूब के घर पर भी पार्टी चल रही थी। इस दौरान अय्यूब ने डीजे की आवाज बढ़ा दी। इस पर अब्दुल ने भी डीजे की आवाज तेज कर दी। इसके बाद अय्यूब और उसके दोस्त अब्दुल के घर पहुंच गए और आवाज कम करने की बात कही और दोनों के बीच तनातनी हो गई।

मामले में SP ने क्या कहा?

गुस्साए अय्यूब ने अब्दुल पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया जिससे उसका सिर फट गया। आनन-फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टर्स ने अब्दुल को मृत घोषित कर दिया। मामले को लेकर SP सिटी आयुष विक्रम सिंह का कहना है कि 2 पक्षों में डीजे बजाने को लेकर शुक्रवार रात विवाद हुआ। इसी के चलते एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। मामले की जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें

‘4 से 5 लड़के गाड़ी में आए उन्होंने पकड़ा,पीटा’; जिंदा नहीं लौट पाया दोस्त की बर्थडे पार्टी में गया शख्स
मेरठ
UP Crime

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

16 Aug 2025 03:03 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / तेज आवाज में बज रहा था बर्थडे पार्टी में DJ; अचानक लोहे की रॉड मारकर फाड़ डाला सिर: बेटी के सामने पिता का मर्डर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.