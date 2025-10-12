किचन का खौफनाक कांड; पत्नी ने फोन कर कहा-तुम जल्दी घर आ जाओ… पति पहुंचा तो उड़ गए होश

पुलिस जांच में पता चला है कि मुकेश चंद की पहली पत्नी का निधन हो चुका है। मुकेश ने करीब 7 साल पहले सीमा से दूसरी शादी की थी। महेश चंद के बेटे अश्वनी गुप्ता (32) ने बताया कि उनकी पहली मां की मौत 2018 में ब्रेन हेमरेज की वजह से हुई थी। लगभग डेढ़ से दो महीने बाद उनके पिता ने दुकान में काम करने वाली सीमा से शादी कर ली थी। अश्वनी ने कहा कि शादी के बाद से उनकी सौतेली मां उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थीं और अक्सर कहीं भी बिना बताये चली जाती थीं।