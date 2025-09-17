17 साल तक लड़की को नहीं आए पीरियड, जांच के दौरान डॉक्टर्स की भी फटी रही गई आंखें!

AIS तब होता है जब शरीर के पुरुष हार्मोन रिसेप्टर्स ठीक से काम नहीं करते। हालांकि शरीर एंड्रोजन का उत्पादन करता है, लेकिन वह उन पर प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया नहीं कर पाता। परिणामस्वरूप, जो लोग आनुवंशिक रूप से पुरुष होते हैं वे बाहरी रूप से महिला जैसे दिख सकते हैं। डॉ. मिश्रा के मुताबिक लड़की के पुरुष अंगों में संभावित कैंसर के खतरे को रोकने के लिए लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की गई। अब लड़की वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. अनुभा श्रीवास्तव की देखरेख में है। जिन्होंने उसके स्त्री गुणों को बनाए रखने के लिए हार्मोन थेरेपी शुरू कर दी है।