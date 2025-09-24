मिर्जापुर की बिरहा सिंगर सरोज सरगम और पति गिरफ्तार, मां दुर्गा पर की थी अश्लील टिप्पणी…हिंदू समुदाय में फैला आक्रोश

हिंदू देवी देवताओं, मां दुर्गा को गाली देने वाली बिरहा सिंगर सरोज सरगम और उसके पति राममिलन बिंद को मिर्जापुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक सरोज सरगम मिर्जापुर में गढ़वा गांव की रहने वाली है। उस पर हिंदू देवी-देवताओं पर अश्लील गाना गाने और अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है।
सरोज ने यूट्यूब पर मां दुर्गा और भगवान शिव जैसे देवी-देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक गाने और वीडियो पोस्ट किए, इतना ही नहीं इन वीडियो में गालियों और अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। यह वीडियो वायरल होते ही मिर्जापुर में लोगों में आक्रोश पैदा हो गया, हिंदू संगठनों ने अधिकारियों से बिरहा गायिका को गिरफ्तार करने की मांग की
कौन है सरोज सरगम? सरोज सरगम मिर्जापुर के मड़िहान क्षेत्र की रहने वाली है। वह बिरहा गाना गाने के लिए जानी जाती है और पिछले कुछ समय से यूट्यूब पर सक्रिय हैं। उनके चैनल का नाम "Saroj Sargam Mirzapur" है, जिसके लगभग 63 हजार सब्सक्राइबर हैं और अब तक करीब 40 वीडियो अपलोड किए जा चुके है।
पुलिस ने बताया कि 19 सितंबर को दरोगा संतोष कुमार राय ने सरोज सरगम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। जिला प्रशासन और वन विभाग की संयुक्त टीम ने मंगलवार को गांव में जमीन की पैमाइश की। सरोज सरगम और उसके पति ने वन विभाग की 15 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था। उसे भी मुक्त कराया गया है। एसपी सोमेन बर्मा ने बताया कि गायिका के पति ने वन विभाग की करीब 15 बीघा जमीन पर कब्जा किया था। जिस पर मंगलवार को कार्रवाई करते हुए उसे कब्जा मुक्त कराया गया।