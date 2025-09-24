Patrika LogoSwitch to English

मिर्जापुर

मिर्जापुर की बिरहा सिंगर सरोज सरगम और पति गिरफ्तार, मां दुर्गा पर की थी अश्लील टिप्पणी…हिंदू समुदाय में फैला आक्रोश

बिरहा गायिका सरोज सरगम ने एक बिरहा गाने में महिषासुर राक्षस का ज़िक्र किया। इस दौरान उसने मां दुर्गा को लेकर आपत्तिजनक बातें कहीं, इस दौरान अश्लील शब्द और गालियां भी दी गईं। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ हिंदू समुदाय में उबाल आ गया और सरोज पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई।

मिर्जापुर

anoop shukla

Sep 24, 2025

Up news, mirzapur
फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, मां दुर्गा पर अश्लील टिप्पणी करने वाली यूट्यूबर गिरफ्तार

हिंदू देवी देवताओं, मां दुर्गा को गाली देने वाली बिरहा सिंगर सरोज सरगम और उसके पति राममिलन बिंद को मिर्जापुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक सरोज सरगम मिर्जापुर में गढ़वा गांव की रहने वाली है। उस पर हिंदू देवी-देवताओं पर अश्लील गाना गाने और अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है।

यूट्यूब चैनल पर मां दुर्गा पर की अश्लील टिप्पणी

सरोज ने यूट्यूब पर मां दुर्गा और भगवान शिव जैसे देवी-देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक गाने और वीडियो पोस्ट किए, इतना ही नहीं इन वीडियो में गालियों और अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। यह वीडियो वायरल होते ही मिर्जापुर में लोगों में आक्रोश पैदा हो गया, हिंदू संगठनों ने अधिकारियों से बिरहा गायिका को गिरफ्तार करने की मांग की

"Saroj Sargam Mirzapur" नाम का है चैनल

कौन है सरोज सरगम? सरोज सरगम मिर्जापुर के मड़िहान क्षेत्र की रहने वाली है। वह बिरहा गाना गाने के लिए जानी जाती है और पिछले कुछ समय से यूट्यूब पर सक्रिय हैं। उनके चैनल का नाम "Saroj Sargam Mirzapur" है, जिसके लगभग 63 हजार सब्सक्राइबर हैं और अब तक करीब 40 वीडियो अपलोड किए जा चुके है।

पति,पत्नी गिरफ्तार…अवैध कब्जा की गई 15 बीघा जमीन भी मुक्त कराया गया।

पुलिस ने बताया कि 19 सितंबर को दरोगा संतोष कुमार राय ने सरोज सरगम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। जिला प्रशासन और वन विभाग की संयुक्त टीम ने मंगलवार को गांव में जमीन की पैमाइश की। सरोज सरगम और उसके पति ने वन विभाग की 15 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था। उसे भी मुक्त कराया गया है। एसपी सोमेन बर्मा ने बताया कि गायिका के पति ने वन विभाग की करीब 15 बीघा जमीन पर कब्जा किया था। जिस पर मंगलवार को कार्रवाई करते हुए उसे कब्जा मुक्त कराया गया।

Published on:

24 Sept 2025 12:45 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Mirzapur / मिर्जापुर की बिरहा सिंगर सरोज सरगम और पति गिरफ्तार, मां दुर्गा पर की थी अश्लील टिप्पणी…हिंदू समुदाय में फैला आक्रोश

