मिर्जापुर की बिरहा सिंगर सरोज सरगम और पति गिरफ्तार, मां दुर्गा पर की थी अश्लील टिप्पणी…हिंदू समुदाय में फैला आक्रोश

पुलिस ने बताया कि 19 सितंबर को दरोगा संतोष कुमार राय ने सरोज सरगम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। जिला प्रशासन और वन विभाग की संयुक्त टीम ने मंगलवार को गांव में जमीन की पैमाइश की। सरोज सरगम और उसके पति ने वन विभाग की 15 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था। उसे भी मुक्त कराया गया है। एसपी सोमेन बर्मा ने बताया कि गायिका के पति ने वन विभाग की करीब 15 बीघा जमीन पर कब्जा किया था। जिस पर मंगलवार को कार्रवाई करते हुए उसे कब्जा मुक्त कराया गया।