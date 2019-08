पीएम मोदी ने दिया सीबीआई को आदेश, देशभर में 150 जगहों पर जांच

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने देशभर में जांच-तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक रेलवे, परिवहन, बैंक, बीएसएनएल समेत कई विभागों में सीबीआई तलाशी ले रही है। पीएम के निर्देश के बाद सीबीआई देशभर में 150 स्थानों पर जांच कर रही है।

सूत्रों के मुताबिक भ्रष्टाचार के संदेह को लेकर देशभर में सीबीआई ने यह जांच अभियान चलाया है। इस जांच में सीबीआई के अधिकारी विभिन्न स्थानों पर फैली भ्रष्टाचार की कथित शिकायतों के बाद पहुंचे हैं।

सीबीआई का यह विशेष अभियान प्राथमिक रूप से ऐसे स्थानों पर चलाया गया है जहां पर आम नागरिक या छोटे व्यापारियों को सरकारी मशीनरी में भ्रष्टाचार का सर्वाधिक सामना करना पड़ता है। यह अभियान पीएम मोदी के 'ईज ऑफ लिविंग' पहल के अंतर्गत चलाया गया है।

Special drive conducted primarily at such points where common citizens or small businessmen feel maximum pinch of corruption in government machinery. The exercise is based on ‘PM Modi’s initiative of ease of living’ https://t.co/sL7v9ViYQV