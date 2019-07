चमकी बुखारः सुप्रीम कोर्ट ने कहा- कमी तो हर जगह है, आप क्या चाहते हैं?

नई दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने शुक्रवार को मुजफ्फरपुर जिले में चमकी बुखार ( AES ) से पीड़ित बच्चों के उपचार से जुड़ी जनहित याचिकाओं ( PIL ) पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने इस मामले में याचिकाकर्ताओं से पटना हाईकोर्ट में केस फाइल करने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार और केंद्र सरकार के जवाब पर संतोष जाहिर करते हुए याचिकाकर्ता से पटना हाईकोर्ट से संपर्क करने का सुझाव दिया है।

Supreme Court said 'What do you want?That we open it up & try to fill up posts of doctors? We are trying to fill up posts of judges and you can see where we have got with that.There's shortage of doctors,there's a shortage of judges, MPs, water, sunlight. What all do we look at?' https://t.co/vIEJSitabb