नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ 12 घंटे तक असम बंद, 10 से ज्यादा संगठनों का समर्थन

नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन बिल को लेकर मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। संसद से लेकर सड़क तक इसका विरोध किया जा रहा है। इस बिल का असम में भारी विरोध जारी है। ऑल असम स्टूडेंट यूनियन (AASU) और नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गनाइजेशन (NESO) ने असम में बंद बुलाया है। सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक का बंद बुलाया है। इन संगठनों को राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिल रहा है। बता दें कि नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर असम में सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन जारी है।

असम के डिबरुगढ़ में लोग सड़कों पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही सरकार से इस बिल को वापस करने की मांग कर रहे हैं। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सुबह से ही सड़कों पर उतरे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है।

Assam: Locals stage a protest in Dibrugarh against #CitizenshipAmendmentBill. The Bill was passed in Lok Sabha yesterday. pic.twitter.com/4FlzRJk6U9