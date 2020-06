COVID-19: BSF के 1,000 से अधिक जवान Coronavirus infected, 4 की मौत

नई दिल्ली। सीमा सुरक्षा बल ( BSF ) में मंगलवार को कोरोना वायरस ( coronavirus ) के 53 नए मामले सामने आए, जिससे संक्रमित जवानों का आंकड़ा 1,000 के पार हो गया। इस अर्धसैनिक इकाई ( Paramilitary unit ) में इसके साथ ही कुल मामले 1,018 हो गए हैं। मंगलवार को जारी किए गए नए आधिकारिक आंकड़े में, BSF में कुल 354 सक्रिय मामले दर्ज किए गए हैं। महामारी से उबरने वाले जवानों की संख्या अब 659 हो गई है।

In the last 24 hours, 53 more Border Security Force (BSF) personnel tested positive for #COVID19 and 4 have recovered. There are 354 active cases and 659 personnel have recovered till date: BSF pic.twitter.com/GM1w609FE6 — ANI (@ANI) June 30, 2020

अभी तक बीएसएफ के चार कर्मी की इस महामारी से मौत हो चुकी है, जबकि एक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, बाद में उन्हें कोरोना संक्रमित घोषित किया गया। बीते 24 घंटे की रिपोर्ट में 53 नए मामलों को दर्शाया गया है और इस दौरान चार लोग ठीक हुए हैं। बीएसएफ ने मंगलवार को कहा कि सभी सक्रिय मरीजों का इलाज समर्पित कोविड हेल्थ केयर अस्पतालों में चल रहा है।

418 deaths and 18,522 new #COVID19 cases in the last 24 hours; Positive cases in India stand at 5,66,840 including 2,15,125 active cases,3,34,822 cured/discharged/migrated & 16,893 deaths: Ministry of Health & Family Welfare pic.twitter.com/7tw1fTBYxz — ANI (@ANI) June 30, 2020

आपको बता दें कि भारत में बीते 24 घंटे में कोविड-19 के 18,522 नए मामले सामने आए हैं जिससे देश में संक्रमितों की कुल संख्या 5,66,840 हो गई है और साथ ही महामारी से मरने वाले लोगों का आंकड़ा भी बढ़कर 17,000 के करीब तक पहुंच गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मंगलवार को इस बात की जानकारी दी है। देश में कोविड-19 के जितने भी मामले हैं उनमें से 60 प्रतिशत महाराष्ट्र, दिल्ली और तमिलनाडु से हैं।

The total number of samples tested up to 29 June is 86,08,654 of which 2,10,292 samples were tested yesterday: Indian Council of Medical Research (ICMR) pic.twitter.com/wEaE4lERVS — ANI (@ANI) June 30, 2020

महाराष्ट्र में संक्रमित मरीजों की संख्या 1,69,883, तमिलनाडु में 86,224 और दिल्ली में 85,161 है यानि कि 5,66,840 मामलों में से 3,41,268 इन्हीं तीन जगहों से है। कुल 3,34,822 मरीज इस रोग से उबर चुके हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। कोविड-19 के मरीजों में रिकवरी दर 59.06 फीसदी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, बीते 24 घंटों में 418 मौतें दर्ज की गई हैं, जिससे मौत का आंकड़ा 16,893 हो गया है।