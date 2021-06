रक्षा मंत्रालय ने 6 सबमरीन के लिए 50 हजार करोड़ के डिफेंस प्रस्तावों को दी मंजूरी

नई दिल्ली। देश की सुरक्षा पर किसी तरह की आंच न आए इसके लिए जल-थल-नभ (पानी, धरती और आकाश) में सुरक्षा के हर पुख्ता इंतजाम को मजबूती देने के लिए भारत सरकार प्रतिबद्ध है। भारत सरकार रक्षा उपकरणों का स्वदेशीकरण कर सुरक्षा घेरे को और भी अधिक मजबूत करने की दिशा में कदम आगे बढ़ा रही है।

अब इसी बढ़ते कदम के बीच रक्षा मंत्रालय ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए शुक्रवार को प्रोजेक्ट 75- India के तहत 6 सबमरीन के निर्माण की मंजूरी दे दी है। यह प्रोजेक्ट काफी लंबे समय से अटका था, जिसे अब पूरा किया जाएगा।

भारत अपनी समुद्री ताकत को बढ़ाने के मद्देनजर नौसेना के लिए छह एडवांस्‍ड सबमरीन के निर्माण के लिए रिक्‍वेस्‍ट ऑफ प्रपोजल जल्‍द ही जारी करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्‍यक्षता में भारतीय नौसेना द्वारा दिए गए प्रपोजल को डिफेंस एक्‍वजीशन कांउसिल ने अपनी मंजूरी भी दे दी है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में हुई बैठक में 50 हजार करोड़ रुपये के इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। इस प्रोजेक्ट को स्वेदेशी कंपनी मझगांव डॉक्स लिमिटेड और L&T को सौंपा गया है। ये दोनों कंपनियां किसी एक विदेशी शिपयार्ड के साथ मिलकर इस पूरे प्रोजेक्ट की जानकारी सौंपेंगी और बिड लगाएंगे।

The Ministry of Defence cleared the Indian Navy's proposal to issue tender for six conventional submarines under 'Project-75 India' at a high-level meeting today: Defence Sources