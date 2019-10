डीएमआरसी ने दी मुसाफिरों को खुशखबरी, केवल 8 कोच वाली मेट्रो जल्द

नई दिल्ली। राजधानी में बढ़ती मुसाफिरों की संख्या से निपटने के लिए दिल्ली मेट्रो ने नई योजना बनाई है। दिल्ली मेट्रो की योजना है कि आगामी मार्च 2021 तक सभी छह कोच वाली ट्रेनों हटाने की है।

जानकारी के मुताबिक इसकी जगह डीएमआरसी छह कोचों को आठ कोचों में बदलेगी और इन्हें रेड, येलो व ब्लू लाइन में लगाएगी। फिलहाल इन तीनों लाइनों पर छह और आठ कोचों वाली दोनों तरह की ट्रेनें चल रही हैं।

