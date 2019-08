जम्मू-कश्मीर में अतिरिक्त जवानों की तैनाती पर डीजी दिलबाग सिंह बोले- बड़े हमले की फिराक में आतंकी

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में अतिरिक्त सुरक्षाबलों की तैनाती पर राज्य के डीजी दिलबाग सिंह ने कहा कि पिछले कुछ महीनों से लगातार सूचना मिल रही थी कि घाटी में आतंकी बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में हैं, इस देखते हुए ग्राउंड पर सुरक्षाबलों को तैनात किया गया है।

हालांकि डीजी दिलबाग सिंह ने कहा कि पिछले कुछ समय से जम्मू-कश्मीर में हमारी सक्रियता ज्यादा है। हमारे जवान लगातार ड्यूटी पर तैनात रहते हैं।

ये भी पढ़ें: जम्मू-कश्मीर में बड़े आतंकी हमले की आशंका के बाद अमरनाथ यात्रा रद्द, पर्यटकों को वापस जाने के आदेश

DG JK Police:We're getting inputs that violence levels are likely to be increased by militants . So, we've tried to strengthen grid on ground.Also,we've been told that troops must get time to relax.This is time for turnover.But grid will be in as much active form as required.(2/2) https://t.co/hEmhrcpoPg