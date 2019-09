जम्मू-कश्मीर: पुंछ के पास LOC में बड़ा माइन ब्लास्ट, हाई अलर्ट पर सेना

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से बौखलाए पाकिस्तान ने लगातार भारत में घुसपैठ की कोशिश की। हालांकि भारतीय सेना ने इसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए उसे हर बार हार का स्वाद चखाया। इस बीच कश्मीर के पुंछ से बहुत बड़ी खबर सामने आई है। यहां LOC पर बडे़ धमाके की खबर आई है।

जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में माइन ब्लास्ट हुआ है। इस ब्लास्ट में एक स्थानीय निवासी गंभीर रूप से घायल हुआ है। जिसे इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

सैन्य अधिकारियों ने बताया कि बुधवार दोपहर सीमा के निकट पुंछ की मंडी तहसील निवासी मो. अकबर लैंड माइन की चपेट में आ गए। उन्हें इलाज के लिए स्थानीय अस्पातल में भर्ती कराया गया है।

