केरल: सीएम पिनराई विजयन की अपील, सार्वजनिक जगहों पर पहनें डबल फेस मास्क

तिरुवनंतपुरम। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते रफ्तार से चिंताएं काफी बढ़ गई है। वहीं कई राज्यों के अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड की कमी से हाहाकार मचा है। ऐसे में संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर तमाम राज्य सरकारें हर संभव कोशिश में जुटी हैं।

इसी कड़ी में केरल में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने लोगों से अपील की है कि वे सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनें और कोविड नियमों का पालन करें। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि हम सभी लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर डबल फेस शील्ड पहनना चाहिए।

सीएम पिनराई ने अपने ट्विटर पेज पर लिखा “कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए सभी लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर डबल फेस शील्ड पहननी चाहिए। न केवल सार्वजनिक स्थानों पर बल्कि दुकानों और कार्यालयों में भी मास्क पहनें। सामाजिक कार्यकर्ताओं, पादरियों और फिल्मी हस्तियों को इस जागरूकता में भाग लेना चाहिए।”

