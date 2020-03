'अप्रैल फूल डे' मनाने पर महाराष्ट्र के गृहमंत्री की खरी-खरी- किसी तरह की अफवाह फैलाने पर होगी कड़ी कार्रवाई

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने अपील की है कि कोविड-19 के कारण इस बार 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस पर किसी को मूर्ख बनाने की कोशिश न करें। देशमुख ने एक वीडियो जारी कर कहा, "1 अप्रैल को लोगों में एक-दूसरे को अप्रैल फूल डे बनाने और मजाक उड़ाने, मजे लेने साथ ही चुटकुले, संदेश भेजने की आदत होती है , लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं करें जिससे कि उन्हें परेशान होना पड़े । गृहमंत्री अनिल देशमुख ने कहा कोरोना पर गलत और भ्रामक जानकारी देने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

गलत संदेश भेजने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा- गृहमंत्री

गृहमंत्री ने बताया कि देश इस समय मुश्किल हालात में है। यदि कोई कोरोना वायरस को लेकर कोई गलत या भ्रामक संदेश भेजने की कोशिश करता है या ऐसी अफवाहें फैलाता है जो सरकार के लिए समस्या पैदा करें तो ऐसे कृत्यों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

Tomorrow is 1st April, the April Fool's Day. In the current situation, I appeal to everyone to not spread rumours & misinformation. Strict action will be taken against those who indulge in rumour-mongering: Anil Deshmukh, Maharashtra Home Minister #CoronaLockdown #COVID19 https://t.co/uspkmiNYQP pic.twitter.com/voE80t0clv