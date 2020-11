ओम बिड़ला की समर्थकों से अपील, जन्मदिन के मौके पर कोई आयोजन न करें

नई दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला सोमवार को अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे। उन्होंने अपने समर्थकों से इस अवसर पर किसी भी कार्यक्रम का आयोजन न करने के लिए कहा है। उनके पिता का हाल ही में निधन हो गया था। ऐसे में उन्होंने समर्थकों से अपील की है कि वे किसी तरह का आयोजन न करें।

Lok Sabha Speaker Om Birla (File Pic) will not celebrate his birthday tomorrow. He has also asked his supporters not to organize any event on this occasion. His father had passed away recently. pic.twitter.com/NgojbKnthg