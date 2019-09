INX मीडिया केसः तिहाड़ जेल जाने से पहले पी चिदंबरम ने बताई अपनी बड़ी चिंता

नई दिल्ली। INX मीडिया मामले में बृहस्पतिवार को पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनको 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब चिदंबरम 19 सितंबर तक तिहाड़ जेल में रहेंगे। हालांकि तिहाड़ जेल के लिए निकलने से पहले चिदंबरम ने मीडिया के सवाल पूछे जाने पर बताया कि उन्हें किस बात की चिंता है।

दरअसल, सीबीआई की विशेष अदालत राउज एवेन्यू कोर्ट में बृहस्पतिवार को पी चिदंबरम सुनवाई के लिए पहुंचे। यहां पर सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चिदंबरम को न्यायिक हिरासत में भेजने की पैरवी की।

वहीं, कपिल सिब्बल ने चिदंबरम को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने का विरोध करते हुए कहा कि अभी तक उनके मुव्वकिल पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ का कोई आरोप नहीं लगा है। यह पूरा मामला आरोपी के खिलाफ दस्तावेज का है। ऐसे में उन्हें जमानत दे देनी चाहिए।

P Chidambaram on being asked what he has to say after Court sent him to judicial custody: I am only worried about the economy (file pic) pic.twitter.com/u3HK9y8O9K