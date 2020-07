Banks and NBFCs के हितधारकों से बात करेंगे PM मोदी, भविष्य के रोड़मैप की तैयारी!

नई दिल्ली। देश में कोरोना संकट ( Coronavirus in india ) के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) कल यानी बुधवार को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ( NBFC ) के हितधारकों साथ बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री इस दौरान सभी हितधारकों से भारतीय अर्थव्यवस्था ( Indian Economy ) को ट्रैक पर लाने के लिए भविष्य के रोडमैप ( Roadmap of the future ) पर विचार-विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ( PMO ) ने इस संबंध में सूचना जारी कर बैठक के बारे में जानकारी दी है। PMO के अनुसार पीएम मोदी ( PM MODI ) की इस बैठक में तकनीकी के जरिए वित्तीय सशक्तिकरण ( Financial empowerment ) और वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता, क्रेडिट उत्पादों व डिलीवरी के कुशल मॉडलों की एक्सरसाइज जैसे मामलों पर चर्चा होगी।

गौरतलब है कि पिछले दिनों वित्त मंत्रालय ( Finance Ministry ) ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज ( Self-sufficient india package ) के तहत एनबीएफसी और एचएफसी (Housing Finance Company) के लिए बड़ी घोषणा की थी। मंत्रालय ने इस घोषणा के अंतर्गत 30 हजार करोड़ रुपए की विशेष तरलता योजना ( Special liquidity scheme ) के तहत पांच प्रस्तावों के लिए 3090 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की थी।

आपको बता दें कि इस समय भारत समेत पूरी दुनिया भयंकर कोरोना संकट ( Coronavirus Crisis ) से जूझ रही है। जिसकी वजह से दुनियाभर के देशों ने कोरोना की रोकथाम ( Fight Against Corona ) के लिए अपने यहां लॉकडाउन ( Lockdown ) जैसे कदम उठाए हैं, जिसका अर्थव्यवस्था पर विपरीत असर हुआ है। आलम यह कि इस संकट के चलते बड़ी तदाद में लोगों के रोजगार चले गए हैं। बेरोजगारी ( Unemployment ) अपने चरम पर पहुंच चुकी है। देशों की जीडीपी माइनस में चल रही है। ऐसे में सरकारें अपनी अर्थव्यवस्थाओं को उबारने के लिए भरसक प्रयास कर रही हैं।

भारत ने भी अर्थव्यवस्था को ट्रैक पर लाने के लिए उपाय शुरू कर दिए है। इस क्रम में पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। इस पैकेज में किसान से लेकर एमएसएमई तक सबका ध्यान रखा गया था। इस दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ( Reserve Bank of India Governor Shaktikanta Das ) ने बैंकों और एनबीएफसी को सलाह दी थी कि वो वित्तीय संकट से निपटने के लिए सक्रिय आधार पर पूंजी जुटाएं।