PM मोदी ने बिपिन रावत को दी बधाई, CDS की नियुक्ति को बताया ऐतिहासिक

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) ने बुधवार को कहा कि भारत में नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) की नियुक्ति एक ऐतिहासिक कदम और देश के लिए समग्र सुधार है।

मोदी ने एक साथ कई ट्वीट कर नवनियुक्त सीडीएस जनरल बिपिन रावत ( CDS General Bipin Rawat )

को बधाई दी और कहा, "मुझे खुशी है कि नए साल और नए दशक की शुरुआत के साथ भारत को जनरल बिपिन रावत ( General Bipin Rawat ) के रूप में पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ( CDS ) मिला है।

मैं उन्हें बधाई देता हूं। वह एक उत्कृष्ट अधिकारी हैं, जिन्होंने बड़े उत्साह के साथ भारत की सेवा की है।"

I am delighted that as we begin the new year and new decade, India gets its first Chief of Defence Staff in General Bipin Rawat. I congratulate him and wish him the very best for this responsibility. He is an outstanding officer who has served India with great zeal.