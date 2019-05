शारदा चिटफंड मामले में SC का CBI को निर्देश, 'कोर्ट को बताएं क्यों दी जाए राजीव कुमार को हिरासत में लेने की इजाजत'

नई दिल्ली। शारदा चिटफंड घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने CBI की अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने CBI को निर्देश दिया है कि वो ऐसे तथ्य या सबूत पेश करें जिससे कोर्ट उन्हें कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को हिरासत में लेने की अनुमति दे सके। कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई बुधवार को निर्धारित की है।

CBI ने मांगी थी हिरासत में लेकर पूछताछ करने की अनुमति

CBI ने राजीव कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की अनुमति मांगी थी, जिसपर आज शीर्ष अदालत ने सुनवाई की। बता दें कि इससे पहले कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में एक जवाबी हलफनामा दायर कर कहा था कि CBI भाजपा नेता मुकुल रॉय और कैलाश विजयवर्गीय के कहने पर कार्रवाई कर रही है। यही नहीं इस अपने इस दावे के साथ उन्होंने सबूत के तौर पर एक ऑडियो क्लिप भी कोर्ट में सौंपी थी।

Saradha chit fund scam: Supreme Court asks CBI to show material and convince the court on its plea for custodial interrogation of former Kolkata Police Commissioner Rajeev Kumar. Court to hear the plea tomorrow. pic.twitter.com/ZnAaPb3O9l