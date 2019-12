शन्मुगा ने क्यों नासा को बताई चंद्रमा पर विक्रम लैंडर के मलबे की लोकेशन

नई दिल्ली। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेश (इसरो) के महात्वाकांक्षी अभियान चंद्रयान-2 के विक्रम लैंडर के मलबे को ढूंढकर एक भारतीय शन्मुगा सुब्रमण्यम ने कमाल कर अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। हालांकि शन्मुगा की माने तो यह काम आसान नहीं था क्योंकि नासा इसे नहीं कर सका था और उन्होंने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया।

#बिग ब्रेकिंगः इसरो चीफ ने चंद्रयान-2 को लेकर खुद ही कर दिया सबसे बड़ा खुलासा... विक्रम लैंडर के साथ..

शन्मुगा सुब्रमण्यम ने एक ईमेल में कहा, "यह कुछ चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि नासा भी यह पता नहीं लगा सका था। फिर हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? और यही वह सोच है जिसने मुझे विक्रम लैंडर की खोज करने के लिए प्रेरित किया।"

बड़ी खबरः चंद्रयान-2 की विफलता के बाद अब ISRO का नया प्लान.. इस देश से ली जाएगी.. फिर रचेगा इतिहास

33 वर्षीय सुब्रमण्यन एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं और एक मल्टीनेशनल कंपनी में आईटी सेक्टर में काम करते हैं। उन्होंने अपने खाली समय में 17 सितंबर को नासा के लूनर रेकॉन्सेन्स ऑर्बिटर (एलआरओ) कैमरे द्वारा ली गई तस्वीरों को देखा जिसमें उन्हें विक्रम का मलबा दिखाई दिया।

जब लैंडर से संपर्क टूटा था उस समय नासा और एलआरओ ने कहा था कि बड़ी परछाई होने के कारण और लैंडर की जगह पर उचित रोशनी नहीं होने के कारण उसे खोजना मुश्किल काम है।

बड़ी खबरः इस देश ने एक साथ दाग दिए इतने सारे रॉकेट्स... हर तरफ मची खलबली... हो गया पूरा खुलासा..

एलआरओ प्रोजेक्ट के वैज्ञानिक नोआ पेट्रो, जिनसे सुब्रमण्यन ने अपनी खोज का ईमेल किया, ने बताया, "इस अद्भुत व्यक्ति की कहानी वाकई शानदार है, जिसने हमें इसे खोजने में मदद की। यह वास्तव में बहुत बढ़िया है।"

ब्रेकिंगः विक्रम लैंडर को लेकर हुआ बड़ा खुलासा... चंद्रयान-3 में ऐसा नहीं करेगा इसरो... शुरू कर दी तैयारी..

चंद्रमा की सतह की खोज करने की उम्मीद में विक्रम को चंद्रयान से 7 सितंबर को चांद की एक सुरक्षित जगह पर उतरने के लिए भेजा गया। हालांकि सतह पर उतरने से कुछ दूरी पहले ही लैंडर से संपर्क टूट गया और इसकी वजह हार्ड लैंडिंग थी।

@NASA @LRO_NASA @isro

This might be Vikram lander's crash site (Lat:-70.8552 Lon:21.71233 ) & the ejecta that was thrown out of it might have landed over here https://t.co/8uKZv7oXQa (The one on the left side was taken on July 16th & one on the right side was from Sept 17) pic.twitter.com/WNKOUy2mg1