शिरडी एयरपोर्ट पर रनवे से फिसला विमान, AAIB ने दिए जांच के आदेश

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के शिरडी एयरपोर्ट ( Shirdi Airport ) पर एक बड़ा हादसा हो गया। स्पाइसजेट ( Spicejet ) का एक विमान एयरपोर्ट पर लैंड करते वक्त रनवे से फिसल गया। एयरलाइन के मुताबिक, विमान में सवार मुसाफिरों और क्रू को कोई नुकसान नहीं हुआ है। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ( AAIB ) ने हादसे के जांच के आदेश दिए हैं।

लोकसभा चुनाव में सुर्खियों और वोट के लिए शहादत पर सियासत करते राजनेता

एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही ठप्प

न्यूज एजेंसी की ओर से जारी तस्वीरों में देखा जा सकता है कि स्पाइसजेट SG946 विमान रनवे से काफी दूर फिसल गया है। खबर है कि घटना में विमान का अगला पहिया टूट गया है। हादसे के बाद कुछ देर तक एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही ठप्प हो गई थी।

गिरिराज सिंह को विवादित बयान पर चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस, 24 घंटे में मांगा जवाब

AAIB (Aircraft Accident Investigation Bureau) to probe the SpiceJet incident in Shirdi today( aircraft overshot the runaway) https://t.co/GcS24fzQyP