तमिलनाडु के कोयंबटूर में भारी बारिश से हादसा, दीवार गिरने से 15 लोगों की मौत

नई दिल्ली। दक्षिण भारत में ठंड बारिश कहर बनकर टूटी है। तमिलनाडु के कोयंबटूर में भारी बारिश के चलते बड़ा हादसा हुआ है। दीवार गिरने से 15 लोगों की मौत होने की खबर है। कोयंबटूर के मेट्रोपलयम में पिछले 24 घंटों से हो रही बारिश के बाद दीवार गिरने से बड़ा हादसा हुआ है।

निजी और प्राइवेट स्कूल-कॉलेज बंद

स्थानीय प्रशासन की मदद से वहां पर खराब मौसम को देखते हुए सरकार ने राज्य के कई जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही मद्रास और अन्ना यूनिर्सिटी की परीक्षाएं भी रद्द करने की बात कही गई है।

Tamil Nadu: 15 persons dead after a compound Wall collapsed & damaged three houses in Nadoor Kannappan Layout in Mettupalayam today morning, following heavy rain in the region. Rescue operation underway.