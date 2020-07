COVID-19: देश में Corona Patients की संख्या पहुंची 9 लाख के पार! 23 हजार 500 से ज्यादा की मौत

नई दिल्ली। देश में कोरोना मरीजों ( Coronavirus in india ) की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सोमवार को कोरोना संक्रमितों ( Corona infected ) की संख्या में आए बड़े उछाल के बाद यह आंकड़ा 9 लाख के पार चला गया। वहीं, यह जानलेवा वायरस ( Coronavirus outbreak ) अब तक 23 हजार 500 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। हालांकि देश में कोरोना मरीजों के रिकवरी रेट ( Corona Patients Recovery Rate ) में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। देश में अब तक 5 लाख 66 हजार से ज्यादा कोरोना मरीज ( Corona Patients ) ठीक होकर घर लौट चुके हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र ( Coronavirus in Maharashtra ) देश के सबसे अधिक कोरोना प्रभावित राज्यों में पहले नंबर पर बना हुआ है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे के भीतर 6497 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। जबकि एक दिन में 193 लोगों की इस बीमारी से मौत हुई है।

1,664 #COVID19 cases, 869 discharged & 21 deaths reported in Uttar Pradesh in the last 24 hours. Total number of cases in the state is now at 38,130, including 24,203 discharged, 12,972 active cases & 955 deaths: State Health Department pic.twitter.com/k4yDP3wtSv