Uttarakhand: हरीश रावत कोरोना पॉजिटिव, एयर एंबुलेंस से लाए गए दिल्ली एम्स

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ( Congress leader Harish Rawat ) को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती किया गया है। हरीश रावत और उनके परिवार को गुरुवार को एयर एंबुलेंस द्वारा देहरादून से दिल्ली एम्स लाया गया। आपको बता दें कि हरीश रावत ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि वह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।

COVID-19: महाराष्ट्र में फिर मिले कोरोना के 28 हजार से ज्यादा केस, 24 घंटे में 132 की मौत

Uttarakhand: Former CM and Congress leader Harish Rawat taken to AIIMS, Delhi from Dehradun by the state government's air ambulance.



Yesterday, Rawat said he was diagnosed with COVID-19. https://t.co/Rk0qc5AkTC pic.twitter.com/jtwgdcKUza