Weather Alert: 31 दिसंबर तक बर्फीली हवाओं की जद में दिल्ली, इन राज्यों में जानिए मौसम का हाल

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली ( Cold in Delhi ) समेत समूचे उत्तर भारत ( Cold in North India ) में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ( IMD ) ने चेतावनी दी है कि फिलहाल सर्दी का असर ऐसे ही बना रहेगा। मौसम विभाग का स्पष्ट संकेत है कि इस बार नए साल का स्वागत बर्फीली हवाओं ( Cold Wave in Delhi ) के बीच किया जाएगा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 31 दिसंबर तक सर्दी ऐसे ही सताती रहेगी, लेकिन एक जनवरी के बाद तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।

Weather Update: बर्फीली हवाओं के आगोश में रहेगी दिल्ली, जानें नए साल पर पड़ेगी कितनी ठंड?

Dense to very dense fog in some pockets very likely over Punjab, Haryana, Chandigarh & Delhi and Uttarakhand during next 3-4 days. Dense fog in isolated pockets very likely over Uttar Pradesh during next 3 days and over Rajasthan during next 2 days: India Meteorological Dept