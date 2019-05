मौसमः आज और कल दिल्ली-एनसीआर में आंधी-बारिश, गर्मी से मिलेगी राहत

नई दिल्ली। करीब सप्ताह भर के खुशनुमा मौसम के बाद बीते दो दिनों से दिल्ली में तापमान बढ़ रहा है। जहां दो दिन पहले सोमवार को दिल्ली के पालम केंद्र पर तापमान 40 डिग्री दर्ज किया गया, मंगलवार को यहीं पर तापमान 42 डिग्री से ज्यादा पहुंच गया। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार और बृहस्पतिवार को बारिश होने से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है।

मौसम विभाग की मानें तो आने वाले कुछ दिनों में दिल्लीवालों को बढ़ते तापमान से राहत मिलेगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का पारा ठीकठाक रूप से नीचे आएगा। इसकी वजह फिर से होने वाली प्री-मानसून बारिश है। मौसम की भविष्यवाणी करने वाली संस्था स्काईमेट के मुताबिक जम्मू-कश्मीर क्षेत्र में जल्द ही एक पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देने वाला है, जबकि राजस्थान के ऊपर चक्रवाती स्थिति बन रही है।

Unfortunately, #thunder clouds moved south of #Delhi. Light #duststorm occurred over #Faridabad. A good spell is possible tomorrow. Conditions are favourable. #Delhirains @SkymetWeather pic.twitter.com/Oxv4ZHqmko