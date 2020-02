अगले 24 घंटे 16 राज्यों में बदलेगा मौसम का मिजाज, लुढ़केगा पारा, बारिश के आसार

नई दिल्ली। मौसम ( Weather Update ) ने एक बार फिर करवट ली है। देश के पहाड़ी इलाकों के साथ-साथ मैदानी इलाकों में तापमान लुढ़का ( Mercury Down ) है। उत्तर भारत में सर्दी का सितम ( Cold wind ) बदस्तूर जारी है। बीच में थोड़ी राहत जरूर मिली लेकिन एक बार फिर कड़ाके की ठंड उत्तर भारतवासियों का इंतजार कर रही है। भारती मौसम विभाग ( IMD ) की मानें तो आने वाले चार दिन में सर्दी एक बार फिर मुश्किल बढ़ाएगी।

6 और 7 फरवरी से मौसम का मिजाज एक बार फिर बिगड़ने के आसार बने हुए हैं। वेस्‍टर्न डिस्‍टरबेंस के कारण पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश होने की संभावना है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना कर पड़ सकता है।

आप नेता का बड़ा बयान, बीजेपी केजरीवाल को कर ले गिरफ्तार

Weather Forecast for #Kakinada (#AndhraPradesh): The weather will be comfortable with cloudy sky. The night will be pleasant. Chances of rain or thundershower over Kakinada during the next 24 hours.