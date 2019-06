चार दिवसीय यात्रा पर जापान पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप, प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप साथ

टोक्यो। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump ) अपनी चार दिन की अमरीका यात्रा जापान पहुंच गए हैं। उनके इस दौरे पर उनके साथ अमरीका कि प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप ( Melania Trump ) भी उपस्थित हैं। अमरीकी अधिकारियों ने कहा है कि अपने दौरे पर ट्रंप अपने "गोल्फ फ्रेंड" जापान के प्रधानमंत्री शिंजो एबे के साथ कई मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। एयरफोर्स वन ने स्थानीय समय के अनुसार शाम 5 बजे टोक्यो हवाई अड्डे पर लैंड किया। अपनी यात्रा की शुरुआत में ट्रंप ने सबसे पहले जापानी बिजनेस प्रतिनिधि से मुलाकात की।

जापान के दौरे पर डोनाल्ड ट्रंप

अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चार दिवसीय यात्रा के लिए शनिवार को जापान पहुंचे। हालांकि इस समय अमरीका और जापान के संबंध बेहतर बताये जा रहे हैं, लेकिन व्यापार के मुद्दे पर इन देशों के बीच लम्बे समय से कोई पर्याप्त प्रगति नहीं हुई है। जापानी और अमरीकी अधिकारियों ने ट्रंप और उनके "गोल्फ दोस्त" प्रधानमंत्री एबे के बीच संबंधों को अभूतपूर्व बताते हुए कहा कि दोनों नेताओं को इस यात्रा का लम्बे समय से इंतजार था। बताया जा रहा है कि यात्रा का इंतजार दोनों नेता लम्बे समय से कर रहे थे। लम्बे समय के बाद अब इस जोड़ी को फिर से अपने कूटनीतिक समीकरण को दुरुस्त करने का मौका मिल जाएगा।

After arriving in Tokyo, President @realDonaldTrump spoke with Japanese business leaders at the U. S. Ambassador to Japan’s residence. pic.twitter.com/IhYaUv57Sn