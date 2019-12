अमरीका ने सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत को सीडीएस बनने पर दी बधाई

नई दिल्ली। अमरीका ने सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किए जाने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि उनकी नियुक्ति से दोनों देशों की सेनाओं के बीच संयुक्त सहयोग को मजबूत करने में मदद मिल सकेगी। गौरतलब है कि सीडीएस के पद पर जनरल रावत की नियुक्ति 31 दिसंबर यानी आज से प्रभावी होने जा रही है।

विदेश मंत्रालय के दक्षिण और मध्य एशियाई मामलों के ब्यूरो ने ट्वीट कर रावत को बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनने पर जनरल बिपिन रावत को शुभकामनाएं। उनकी नियुक्ति से अमरीका और भारत की सेनाओं के बीच संयुक्त सहयोग को बढ़ाने का मौका मिल सकेगा। इसके साथ-साथ सैन्य संबंध और मजबूत होंगे।

Bureau of South and Central Asian Affairs, US Department of Sate: Congratulations to General Bipin Rawat on his appointment as India’s first-ever Chief of Defence Staff . The position will help catalyze greater US-India 'joint' cooperation between our militaries. pic.twitter.com/df8N12HL4W