Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मुरादाबाद

UP Rain: 24 घंटे में फिर बदलेगा मौसम, 50 जिलों में बारिश मेघगर्जन वज्रपात का अलर्ट, पढ़ें IMD अपडेट

UP Rain Alert: उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल रहा है। अगले 24 घंटे में 50 जिलों में बारिश, मेघगर्जन और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। बाढ़ से 20 से अधिक जिले प्रभावित हैं।

मुरादाबाद

Mohd Danish

Sep 03, 2025

up rain alert september thunderstorm flood update
UP Rain: 24 घंटे में फिर बदलेगा मौसम | Image Source - Social Media 'FB'

Thunderstorm update up rain alert:उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर करवट लेने वाला है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के ताज़ा अपडेट के अनुसार, अगले 24 घंटे में बारिश, मेघगर्जन और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है।

इन जिलों में बारिश का अलर्ट

सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, बिजनौर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत, कासगंज, एटा, फिरोजाबाद, आगरा, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, लखीमपुर खीरी, हरदोई, कन्नौज, औरेया, जालौन, कानपुर नगर, कानपुर देहात, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, उन्नाव, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, संत रविदास नगर, प्रतापगढ़, बस्ती, गोंडा, रायबरेली में बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है।

ये भी पढ़ें

NRI दूल्हे के नाम पर महिला शिक्षिका से ठगी! 94 लाख रुपये गवाने के बाद खुला राज़, उड़ गए होश
मुरादाबाद
nri groom fraud woman teacher loses 94 lakh matrimonial scam moradabad

स्कूलों में छुट्टी का ऐलान

बिगड़ते मौसम और तेज बारिश के अलर्ट के चलते गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, हापुड़, अलीगढ़, कासगंज, पीलीभीत, बागपत, शामली, सहारनपुर, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर जिलों में नर्सरी से कक्षा 12 तक के छात्रों के लिए सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। वहीं मथुरा में 4 सितंबर तक स्कूल बंद रहेंगे।

3 से 8 सितंबर तक का मौसम पूर्वानुमान

3 सितंबर: पश्चिमी यूपी में कुछ और पूर्वी यूपी में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश, गरज-चमक के साथ बौछारें, कहीं-कहीं भारी बारिश।

4 सितंबर: पश्चिमी यूपी में कुछ और पूर्वी यूपी में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश।

5 सितंबर: पश्चिमी और पूर्वी यूपी में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश।

6 सितंबर: पश्चिमी यूपी में कहीं-कहीं और पूर्वी यूपी में कुछ स्थानों पर बारिश।

7 सितंबर: पश्चिमी यूपी में कहीं-कहीं और पूर्वी यूपी में हल्की बरसात।

8 सितंबर: पश्चिमी यूपी में हल्की बारिश, जबकि पूर्वी यूपी में कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट।

अब तक हुई वर्षा का आंकड़ा

1 जून से 1 सितंबर तक प्रदेश में 600.1 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जबकि सामान्य औसत 600.2 मिमी है। पश्चिमी यूपी में 656.2 मिमी यानी 14% अधिक बारिश हुई, वहीं पूर्वी यूपी में 562.4 मिमी यानी 12% कम बारिश हुई है।

बाढ़ की चपेट में ये जिले

इस समय बाढ़ की स्थिति से अलीगढ़, बलिया, बाराबंकी, बदायूं, चंदौली, फर्रुखाबाद, गाजीपुर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गोंडा, गोरखपुर, हरदोई, कासगंज, लखीमपुर खीरी, मेरठ, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, सीतापुर, उन्नाव और वाराणसी प्रभावित हैं।

बिजली गिरने और वज्रपात का खतरा

IMD ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों में यूपी के कई जिलों में तेज हवा, गरज-चमक और वज्रपात का खतरा बना रहेगा। राजधानी लखनऊ और आसपास के जिलों में अगले 2–3 दिन हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज हो सकती है।

15 सितंबर तक भारी बरसात की संभावना

वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार, इस बार मानसून सितंबर माह में भी सक्रिय रहेगा। बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, संत रविदास नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, नोएडा, बुलंदशहर, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा और बिजनौर जिलों में जमकर बादल बरसने के आसार हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

up weather

UP Weather Forecast

weather alert

Weather Alert in UP

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather news

weather report

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

03 Sept 2025 08:26 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / UP Rain: 24 घंटे में फिर बदलेगा मौसम, 50 जिलों में बारिश मेघगर्जन वज्रपात का अलर्ट, पढ़ें IMD अपडेट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट