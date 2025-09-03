UP Rain: 24 घंटे में फिर बदलेगा मौसम, 50 जिलों में बारिश मेघगर्जन वज्रपात का अलर्ट, पढ़ें IMD अपडेट

Thunderstorm update up rain alert:उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर करवट लेने वाला है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के ताज़ा अपडेट के अनुसार, अगले 24 घंटे में बारिश, मेघगर्जन और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है।
सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, बिजनौर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत, कासगंज, एटा, फिरोजाबाद, आगरा, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, लखीमपुर खीरी, हरदोई, कन्नौज, औरेया, जालौन, कानपुर नगर, कानपुर देहात, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, उन्नाव, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, संत रविदास नगर, प्रतापगढ़, बस्ती, गोंडा, रायबरेली में बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है।
बिगड़ते मौसम और तेज बारिश के अलर्ट के चलते गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, हापुड़, अलीगढ़, कासगंज, पीलीभीत, बागपत, शामली, सहारनपुर, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर जिलों में नर्सरी से कक्षा 12 तक के छात्रों के लिए सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। वहीं मथुरा में 4 सितंबर तक स्कूल बंद रहेंगे।
3 सितंबर: पश्चिमी यूपी में कुछ और पूर्वी यूपी में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश, गरज-चमक के साथ बौछारें, कहीं-कहीं भारी बारिश।
4 सितंबर: पश्चिमी यूपी में कुछ और पूर्वी यूपी में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश।
5 सितंबर: पश्चिमी और पूर्वी यूपी में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश।
6 सितंबर: पश्चिमी यूपी में कहीं-कहीं और पूर्वी यूपी में कुछ स्थानों पर बारिश।
7 सितंबर: पश्चिमी यूपी में कहीं-कहीं और पूर्वी यूपी में हल्की बरसात।
8 सितंबर: पश्चिमी यूपी में हल्की बारिश, जबकि पूर्वी यूपी में कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट।
1 जून से 1 सितंबर तक प्रदेश में 600.1 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जबकि सामान्य औसत 600.2 मिमी है। पश्चिमी यूपी में 656.2 मिमी यानी 14% अधिक बारिश हुई, वहीं पूर्वी यूपी में 562.4 मिमी यानी 12% कम बारिश हुई है।
इस समय बाढ़ की स्थिति से अलीगढ़, बलिया, बाराबंकी, बदायूं, चंदौली, फर्रुखाबाद, गाजीपुर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गोंडा, गोरखपुर, हरदोई, कासगंज, लखीमपुर खीरी, मेरठ, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, सीतापुर, उन्नाव और वाराणसी प्रभावित हैं।
IMD ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों में यूपी के कई जिलों में तेज हवा, गरज-चमक और वज्रपात का खतरा बना रहेगा। राजधानी लखनऊ और आसपास के जिलों में अगले 2–3 दिन हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज हो सकती है।
वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार, इस बार मानसून सितंबर माह में भी सक्रिय रहेगा। बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, संत रविदास नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, नोएडा, बुलंदशहर, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा और बिजनौर जिलों में जमकर बादल बरसने के आसार हैं।