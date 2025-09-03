UP Rain: 24 घंटे में फिर बदलेगा मौसम, 50 जिलों में बारिश मेघगर्जन वज्रपात का अलर्ट, पढ़ें IMD अपडेट

वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार, इस बार मानसून सितंबर माह में भी सक्रिय रहेगा। बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, संत रविदास नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, नोएडा, बुलंदशहर, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा और बिजनौर जिलों में जमकर बादल बरसने के आसार हैं।