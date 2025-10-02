माता की प्रतिमा विसर्जन को लेकर दो गुटों में विवाद, भाजपा नेता घायल

mp news: मध्यप्रदेश के मुरैना जिले में माता की प्रतिमा विसर्जित करने के लेकर दो गुटों में जमकर मारपीट हुई। घटना विसंगपुर गांव के क्वारी नदी घाट की है जहां पर गुरुवार को माता की प्रतिमा विसर्जन को लेकर दो गुटों के बीच विवाद हो गया, फिर मारपीट हुई। इसमें भाजपा नेता घायल हुए हैं। उनको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र की है। घायल भाजपा नेता का कहना है कि आरोपियों ने कई राउंड फायर भी किए लेकिन पुलिस फायरिंग की पुष्टि नहीं कर रही है।