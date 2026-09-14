‘गुजरात में हिंदी नहीं बोली जाती फिर भी…’, अमित शाह ने मराठी को लेकर कही बड़ी बात, शिवाजी महाराज का भी किया जिक्र

उन्होंने कहा, "मैं महाराष्ट्र की बहुभाषी संस्कृति को सिर झुकाकर प्रणाम करता हूं। यहां मराठी भाषा का सर्वोच्च सम्मान है और होना भी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही मराठी भाषा को 'शास्त्रीय भाषा' (Classical Language) का दर्जा प्रदान किया है। हालांकि, छत्रपति शिवाजी महाराज की यह भूमि हमेशा से उदार रही है। यहां मराठी के साथ-साथ कोंकणी, गुजराती, सिंधी, हिंदी और कन्नड़ जैसी कई भाषाओं ने अपना विस्तार किया है और सभी को सम्मान मिला है। महाराष्ट्र सही मायनों में देश का सबसे बड़ा बहुभाषी राज्य है।"