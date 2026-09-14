गणेश उत्सव के बीच हिंदी दिवस पर अमित शाह का संदेश, बोले- भारतीय भाषाओं की राह की बाधाएं दूर हों

गृह मंत्री ने ‘वंदे मातरम्’ का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यह केवल एक गीत नहीं है, बल्कि गुलामी के दौर में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा भारतीय चेतना को जगाने का प्रयास था। अमित शाह ने संसद के मानसून सत्र में पारित Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Bill, 2026 का जिक्र करते हुए कहा कि इसके जरिए 1971 के कानून में संशोधन कर राष्ट्रीय गीत के रूप में सम्मानित ‘वंदे मातरम्’ को संबंधित कानून की धारा 3 के दायरे में लाया गया है। उन्होंने संसद सत्र के समापन पर ‘वंदे मातरम्’ के पूर्ण गायन के फैसले का भी उल्लेख किया। अमित शाह ने कहा कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने स्वतंत्रता की भावना और आजादी हासिल करने की इच्छा को जगाने के साथ भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नींव रखने का काम किया।