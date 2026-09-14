मुंबई में अकेले प्रदर्शन करेंगे मनोज जरांगे, 15 सितंबर को 11 बजे आजाद मैदान के लिए होंगे रवाना

जरांगे ने बताया कि उनके साथ तय मार्ग पर केवल 10 लोग और दो एंबुलेंस रहेंगी। उन्होंने कहा कि वह खुद मुंबई जाकर आंदोलन संभालेंगे, जबकि समर्थक अपने गांवों में शांतिपूर्ण तरीके से रहें और अपने संसाधनों को बचाकर रखें। मुंबई पुलिस ने रविवार को गणेशोत्सव के दौरान सुरक्षा संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए जरांगे को 19 सितंबर से मुंबई में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। पुलिस ने प्रदर्शन के लिए दिए गए आवेदन को सार्वजनिक बैठक, प्रदर्शन और जुलूस से जुड़े नियमों के संभावित उल्लंघन और पिछले प्रदर्शनों के दौरान स्थल से जुड़ी शर्तों का पालन नहीं किए जाने का हवाला देते हुए खारिज किया था।