गणेशोत्सव 2026: मुंबई में रात में पंडाल घूमने वालों के लिए बड़ी राहत, BEST चलाएगी अतिरिक्त बसें, देखें रूट

मुंबई में सोमवार से 10 दिवसीय गणेशोत्सव की शुरुआत हो गई है। घरों, हाउसिंग सोसायटियों और सार्वजनिक पंडालों में भगवान गणेश की प्रतिमाएं विराजमान हो चुकी हैं। लालबाग, दादर, परेल, गिरगांव समेत प्रमुख गणेश पंडालों में दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे है। ऐसे में बेस्ट की अतिरिक्त रात की बस सेवाएं उन लोगों के लिए खास तौर पर बड़ी राहत साबित होगी, जो देर रात पंडालों में बप्पा के दर्शन करने जाना चाहते हैं।