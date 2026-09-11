रेल यात्रियों को राहत: यशवंतपुर-मडगांव और मडगांव-बेंगलुरु कैंट के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, बुकिंग शुरू

ट्रेन नंबर 06591 यशवंतपुर-मडगांव जंक्शन एक्सप्रेस स्पेशल 11 सितंबर को रात 11:55 बजे यशवंतपुर से रवाना होगी। यह ट्रेन अगले दिन शाम 6:10 बजे मडगांव जंक्शन पहुंचेगी। यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन कई महत्वपूर्ण स्टेशनों पर रुकेगी। इनमें कुनिगल, चन्नरायपटना, हासन, सकलेशपुर, सुब्रह्मण्य रोड, काबकापुत्तूर, बंतवाल, सुरथकल, मुल्की, उडुपी, बरकुर, कुंदापुरा, मूकांबिका रोड बिंदूर (एच), भटकल, मुरुडेश्वर, होन्नावर, कुमटा, गोकर्ण रोड, अंकोला, कारवार और कैनाकोना शामिल हैं।