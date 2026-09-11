रेल यात्रियों को राहत: यशवंतपुर-मडगांव और मडगांव-बेंगलुरु कैंट के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, बुकिंग शुरू

बप्पा के भक्तों के लिए नई स्पेशल ट्रेन का ऐलान (AI Image)
Ganesh Chaturthi Special Train: गणेश चतुर्थी 2026 के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने विशेष ट्रेन चलाने का फैसला किया है। दक्षिण पश्चिम रेलवे के समन्वय से यशवंतपुर-मडगांव जंक्शन-बेंगलुरु कैंटोनमेंट के बीच एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। इससे त्योहार के दौरान कर्नाटक और गोवा के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
ट्रेन नंबर 06591 यशवंतपुर-मडगांव जंक्शन एक्सप्रेस स्पेशल 11 सितंबर को रात 11:55 बजे यशवंतपुर से रवाना होगी। यह ट्रेन अगले दिन शाम 6:10 बजे मडगांव जंक्शन पहुंचेगी। यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन कई महत्वपूर्ण स्टेशनों पर रुकेगी। इनमें कुनिगल, चन्नरायपटना, हासन, सकलेशपुर, सुब्रह्मण्य रोड, काबकापुत्तूर, बंतवाल, सुरथकल, मुल्की, उडुपी, बरकुर, कुंदापुरा, मूकांबिका रोड बिंदूर (एच), भटकल, मुरुडेश्वर, होन्नावर, कुमटा, गोकर्ण रोड, अंकोला, कारवार और कैनाकोना शामिल हैं।
वापसी में ट्रेन नंबर 06592 मडगांव जंक्शन-बेंगलुरु कैंटोनमेंट एक्सप्रेस स्पेशल 14 सितंबर सोमवार को सुबह 11 बजे मडगांव जंक्शन से रवाना होगी। यह ट्रेन अगले दिन सुबह 5:20 बजे बेंगलुरु कैंटोनमेंट पहुंचेगी।
वापसी यात्रा में ट्रेन कैनाकोना, कारवार, अंकोला, गोकर्ण रोड, कुमटा, होन्नावर, मुरुडेश्वर, भटकल, मूकांबिका रोड बिंदूर (एच), कुंदापुरा, बरकुर, उडुपी, मुल्की, सुरथकल, बंतवाल, काबकापुत्तूर, सुब्रह्मण्य रोड, सकलेशपुर, हासन, चन्नरायपटना, कुनिगल और सर एम. विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलुरु स्टेशनों पर ठहरेगी।
इस स्पेशल ट्रेन में कुल 20 कोच होंगे, जिनमें 2-टियर एसी का 1 कोच, 3-टियर एसी के 3 कोच, स्लीपर श्रेणी के 10 कोच, सामान्य श्रेणी के 4 कोच और 2 एसएलआर डी कोच शामिल हैं।
ट्रेन नंबर 06592 की बुकिंग आज से सभी यात्री आरक्षण केंद्रों (PRS), इंटरनेट और IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू हो गई है। गणेश चतुर्थी के दौरान यात्रा की योजना बना रहे यात्रियों के लिए यह स्पेशल ट्रेन बड़ी राहत साबित हो सकती है।
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