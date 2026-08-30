तुम्हारा आधार कार्ड आतंकी ने इस्तेमाल किया… ATS अफसर बनकर मैनेजर से ठगे 89 लाख, 12 दिन तक घर में रखा कैद

नासिक का यह मामला एक बार फिर दिखाता है कि साइबर ठग डर और सरकारी एजेंसियों के नाम का इस्तेमाल करके किस तरह लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के फोन पर खुद को पुलिस, एटीएस, सीबीआई, आईटी या किसी अन्य सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताकर धमकाने पर घबराएं नहीं। इस तरह के फोन साइबर ठग के हो सकते हैं। किसी भी संदिग्ध कॉल या धमकी की स्थिति में तुरंत पुलिस या साइबर विभाग से संपर्क करें।