अवैध बैनर-पोस्टर पर BMC का बड़ा एक्शन, 52 हजार से ज्यादा विज्ञापन हटाए, QR कोड अनिवार्य करने की तैयारी

Mumbai BMC Action: मुंबई में अवैध बैनर, फ्लेक्स, पोस्टर और झंडों के खिलाफ बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने कार्रवाई तेज कर दी है। नगर निगम ने इस वर्ष 1 जनवरी से 16 अक्टूबर के बीच शहर के अलग-अलग हिस्सों से कुल 52,448 बैनर, फ्लेक्स बोर्ड और पोस्टर हटाए हैं। वहीं, 8 से 16 अक्टूबर के बीच चलाए गए विशेष अभियान में 3,537 अवैध बैनर, पोस्टर और झंडे जब्त किए गए। सार्वजनिक स्थानों पर अनधिकृत विज्ञापनों पर रोक लगाने के लिए बीएमसी ने बड़ा अभियान चलाया है।