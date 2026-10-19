‘हमें तमाशबीन नहीं, हीरो बनना होगा’, टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद विद्युत जामवाल का फैंस पर फूटा गुस्सा

उन्होंने कैप्शन में लिखा, "हम जानते हैं कि हमारे देश में बहुत कुछ हो रहा है। कभी हम अपनी आवाज उठा सकते हैं, कभी नहीं, लेकिन हम अपने तरीके से कुछ न कुछ जरूर करते हैं। लेकिन जब हम सड़क पर किसी को परेशान होते या उन पर हमला होते देखते हैं (चाहे वह महिला हो या पुरुष), तो हम बस खड़े होकर क्यों देखते रहते हैं? हममें से कोई एक इंसान के तौर पर आगे क्यों नहीं आ सकता? हमें सिर्फ तमाशबीनों की नहीं, बल्कि असली हीरो की जरूरत है।"