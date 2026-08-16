पत्नी और दो मासूम बच्चों को दिया जहर फिर… मुंबई में नेवी अफसर के घर में 4 शव, अब तक क्या-क्या पता चला

Mumbai Navy Nagar Death: मुंबई के दक्षिणी इलाके कोलाबा स्थित नेवी नगर में स्वतंत्रता दिवस की रात एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई। भारतीय नौसेना (Indian Navy) के एक नाविक, उनकी पत्नी और दो छोटे बच्चों समेत परिवार के चार सदस्य अपने सरकारी आवास में मृत पाए गए। मृत बच्चों की उम्र महज दो महीने और तीन साल थी। घटना का पता शनिवार रात को चला। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।