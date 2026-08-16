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पत्नी और दो मासूम बच्चों को दिया जहर फिर… मुंबई में नेवी अफसर के घर में 4 शव, अब तक क्या-क्या पता चला

Indian Navy Sailor Death: मुंबई के कोलाबा स्थित नेवी नगर में भारतीय नौसेना के नाविक, उनकी पत्नी और दो छोटे बच्चों की मौत से हड़कंप मच गया। पुलिस को शुरुआती जांच में अहम साक्ष्य हाथ लगे है।
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मुंबई

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Dinesh Dubey

Aug 16, 2026

Indian Navy Sailor Death Mumbai

मुंबई के नेवी नगर में नौसेना जवान, पत्नी और दो मासूम बच्चों के मिले शव (Photo: IANS/File)

Mumbai Navy Nagar Death: मुंबई के दक्षिणी इलाके कोलाबा स्थित नेवी नगर में स्वतंत्रता दिवस की रात एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई। भारतीय नौसेना (Indian Navy) के एक नाविक, उनकी पत्नी और दो छोटे बच्चों समेत परिवार के चार सदस्य अपने सरकारी आवास में मृत पाए गए। मृत बच्चों की उम्र महज दो महीने और तीन साल थी। घटना का पता शनिवार रात को चला। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के मुताबिक, परिवार के सदस्य फोन कॉल का जवाब नहीं दे रहे थे। इसके बाद नौसेना के सुरक्षा कर्मियों और स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। जब अधिकारियों ने नेवी नगर स्थित आवास की जांच की तो वहां परिवार के चारों सदस्यों के शव मिले।

पुलिस को आत्महत्या और जहर देने का शक

कफ परेड पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार, नौसेना के नाविक की मौत आत्महत्या से होने का संदेह है। वहीं उनकी पत्नी और दोनों बच्चों की मौत के पीछे जहरीला पदार्थ दिए जाने की आशंका जताई गई है। हालांकि, पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएगी।

चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस घटना के पीछे की परिस्थितियों और संभावित कारणों की सभी पहलुओं से जांच कर रही है। फिलहाल मामले में किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी।

नौसेना के सरकारी आवास को किया गया सील

घटना के बाद संबंधित सरकारी आवास को सील कर दिया गया है। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की है और पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षा घेरे में रखा है। अधिकारियों की जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि परिवार के साथ आखिर क्या हुआ और मौतों की पूरी घटनाक्रम क्या थी।

पुलिस परिवार के आसपास के लोगों और परिचितों से भी जानकारी जुटा रही है। पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट इस मामले में महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं।

भारतीय नौसेना ने जारी किया बयान

भारतीय नौसेना ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि नेवी नगर, कोलाबा में 15 अगस्त को एक नौसेना नाविक, उनकी पत्नी और दो बच्चों की उनके आवास पर मौत हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और नौसेना की ओर से सिविल पुलिस को हरसंभव सहायता दी जा रही है।

जांच पूरी होने के बाद सामने आएगा मौत का कारण

फिलहाल पुलिस इस घटना को लेकर सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रही है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और घटनास्थल से वैज्ञानिक एवं फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। घटना के पीछे की पूरी परिस्थितियों का पता लगाने के लिए जांच अधिकारी परिवार के सदस्यों, पड़ोसियों और अन्य संबंधित लोगों के बयान दर्ज कर रहे हैं।

अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के निष्कर्ष आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि परिवार के चारों सदस्यों की मौत किस परिस्थिति में हुई। इस बीच, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सामने आई इस घटना से नेवी नगर में शोक का माहौल है। मामले में आगे की जांच जारी है और जल्द ही बड़े खुलासे हो सकते हैं।

मुंबई के हाई-सिक्योरिटी नेवी नगर में सनसनी: नौसेना जवान, पत्नी और 2 मासूम बच्चों के शव बरामद; जांच जारी

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Mumbai Navy Officer Family Death

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Updated on:

16 Aug 2026 03:54 pm

Published on:

16 Aug 2026 03:45 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / पत्नी और दो मासूम बच्चों को दिया जहर फिर… मुंबई में नेवी अफसर के घर में 4 शव, अब तक क्या-क्या पता चला

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