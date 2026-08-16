Indian Railways: रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, गणपति स्पेशल ट्रेनों के अतिरिक्त फेरों का ऐलान

पश्चिम रेलवे के अनुसार, ट्रेन नंबर 09013, 09019, 09030, 09022, 09114, 09110 और 09124 की अतिरिक्त ट्रिप के लिए टिकट बुकिंग 15 अगस्त से शुरू हो गई है। गणपति उत्सव के दौरान ट्रेनों में भारी भीड़ को देखते हुए यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे उपलब्धता के अनुसार पहले से टिकट बुक करें और यात्रा से पहले ट्रेन के समय तथा परिचालन संबंधी नवीनतम जानकारी जरूर जांच लें।