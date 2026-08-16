प्रणिती शिंदे के कार्यक्रम में ‘वंदे मातरम्’ पर नया विवाद, सोनिया गांधी के बाद अब कांग्रेस सांसद पर लगा बड़ा आरोप

कार्यक्रम के बाद प्रणिती शिंदे ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने हाल में हुए कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के जंतर-मंतर आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि इस आंदोलन ने यह दिखा दिया है कि लोकतंत्र के सामने सभी को झुकना पड़ता है। उन्होंने कहा कि देश में कहीं न कहीं तानाशाही चल रही थी, लेकिन वह तानाशाही झुकी और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने दावा किया कि Gen-Z ने जिस तरह आंदोलन किया, उससे सरकार को भी समझ नहीं आया कि इस आंदोलन को किस तरह संभाला जाए।