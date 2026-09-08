New Daily Train: खुशखबरी! मुंबई से सावंतवाड़ी के बीच चलेगी नई एक्सप्रेस ट्रेन, जानें पूरी जानकारी

Central Railway Daily Train Konkan: मुंबई और कोकण के यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मध्य रेलवे ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) और सावंतवाड़ी रोड के बीच चलने वाली छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस-सावंतवाड़ी रोड एक्सप्रेस की नियमित दैनिक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ट्रेन नंबर 15087 और 15088 अब रोजाना संचालित होंगी। रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, मानसून अवधि के दौरान इस ट्रेन का समय अलग रहेगा।