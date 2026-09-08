IAS तुकाराम मुंढे का दनादन एक्शन: 880 दवा कंपनियों और दुकानों पर छापा, 11 करोड़ का स्टॉक जब्त, 203 लाइसेंस रद्द

एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंढे ने कहा कि नागरिकों को सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और नियमों के अनुरूप दवाएं उपलब्ध कराना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि निर्माण से लेकर दवा की अंतिम बिक्री तक हर स्तर पर निगरानी मजबूत करने के लिए निरीक्षण प्रक्रिया तेज की गई है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नियमों का पालन करने वाले प्रतिष्ठानों को विभाग का सहयोग मिलेगा, लेकिन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।