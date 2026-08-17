New Train: पूर्वांचल के यात्रियों को बड़ी सौगात! मुंबई से चलेगी दो नई एक्सप्रेस ट्रेनें, पहले से किराया होगा कम

Mumbai Gorakhpur, Ballia Train: मुंबई से उत्तर प्रदेश जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। मध्य रेलवे ने दादर-गोरखपुर और दादर-बलिया के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेनों को अब नियमित मेल/एक्सप्रेस ट्रेन के रूप में चलाने का फैसला किया है। इसके साथ ही दोनों ट्रेनों को नए ट्रेन नंबर भी दिए गए हैं। दोनों ट्रेनें पहले स्पेशल के तौर पर चल रही थीं और अब नियमित एक्सप्रेस ट्रेन बन गई हैं, इसलिए यात्रियों को पहले की तुलना में कम किराया देना होगा।