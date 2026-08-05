E20 विवाद में गडकरी को बड़ी राहत! हाई कोर्ट ने AI डीपफेक पर लिया सख्त एक्शन

इस मामले में गडकरी ने 11 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग भी की है। अब अदालत आगे की सुनवाई में इस मामले से जुड़ी दूसरी मांगों पर सुनवाई करेगी। यह मामला इसलिए भी अहम है, क्योंकि AI के दौर में किसी नेता या आम व्यक्ति की तस्वीर, आवाज और वीडियो को बदलकर फर्जी कंटेंट तैयार करना आसान हो गया है। ऐसे में कोर्ट का यह रुख सोशल मीडिया पर फैलने वाले डीपफेक कंटेंट को लेकर भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।